Russischer Angriff auf Kiew- Ukrainische Regierung hat Situation unter Kontrolle

Die russische Invasion der Ukraine läuft weiter. Am Samstag wurde bei einem schweren Angriffen russischer Truppen ein Hochhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen. Die ukrainische Regierung hat die Lage in der Hauptstadt Kiew nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Die russischen Angreifer versuchten aber, möglichst große Zahlen von Militärtechnik und Streitkräften in die Stadt zu bringen, so Präsidentenberater Mychajlo Podolak. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Bei einem Angriff in Kiew ist ein Hochhaus getroffen worden. Ob es Opfer gab, ist bisher noch unklar. In der Stadt seien russische Saboteure aktiv, gegen die ukrainische Sicherheitskräfte erfolgreich vorgingen. In den Außenbezirken kämpften ukrainische Truppen gegen die russischen Angreifer. "Sowohl in der Stadt selbst als auch am Stadtrand von Kiew ist die Situation unter Kontrolle", sagt Präsidentenberater Mychajlo Podolak.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.