Krieg in der Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte kämpfen in der Region Donbass gegen den Vormarsch der russischen Truppen. (Archivbild)

Moskau - Die russischen Truppen haben bei ihrem Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk erneut Erfolge verkündet. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldet die Einnahme der Dörfer Progress und Jewheniwka. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite für Jewheniwka gab es zunächst nicht. Der regierungsnahe ukrainische Militärkanal Deep State hatte schon vor Tagen bei Telegram berichtet, das seit drei Monaten umkämpfte Dorf Progress im Kreis Pokrowsk sei von russischen Truppen besetzt worden.

Die russischen Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Allerdings haben die russischen Truppen seit Jahresbeginn auch nach Einschätzung westlicher Militärexperte zahlreiche Städte und Dörfer im Donbass in der Ostukraine unter ihre Kontrolle gebracht.

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete seit Jahresbeginn Dutzende Eroberungen in den annektierten Gebieten Luhansk und Donezk und auch in der überwiegend von der Ukraine kontrollierten Region Charkiw. Russisches Kriegsziel ist es, die annektierten, aber bisher nicht vollständig kontrollierten ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk vollständig zu besetzen.

Eine offizielle Bestätigung in Kiew für die Gebietsverluste gibt es in der Regel nicht. Die Streitkräfte beider Seiten meldeten am Sonntag jeweils den Abschuss zahlreicher Drohnen des Gegners und einzelne Erfolge bei Kämpfen auf dem Schlachtfeld. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zwei Jahren mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Etwa ein Fünftel des Landes ist von russischen Truppen besetzt.