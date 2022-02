Putin schockiert die Welt: Er erkennt Teile der Ostukraine als unabhängige Staaten an. Russische Truppen haben die Grenze bereits überschritten. Die USA und die EU kündigen scharfe Sanktionen an.

Foto: Alexei Nikolsky/POOL Sputnik Kremlin via AP/dpa

Wladimir Putin, Präsident von Russland hat Truppen in die Ostukraine entsandt.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Krise in der Ostukraine eskaliert weiter. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am Montagabend Teile der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannt hat, entsendete er wenig später erste Trupen in die Ukraine.

Deutschland, die EU und die USA kritisierten einen Bruch des Völkerrechts und kündigten scharfe Sanktionen an. Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.