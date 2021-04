Rex Tillerson: Zeit des US-Außenministers unter Donald Trump scheint abzulaufen

Eine Arbeitsplatzgarantie sieht anders aus. „Rex?“, antwortete US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf die Frage nach der beruflichen Zukunft seines Außenministers Rex Tillerson: „Der ist gerade hier im Raum.“ Das war es. Kein freundliches Wort, keine Vertrauensbekundung, erst recht kein Dementi eines Zeitungsberichts, demzufolge der Chefdiplomat vor der Ablösung stehe. „Jemand versucht, die Position von Rex Tillerson zu untergraben“, hatte Bob Corker, der republikanische Vorsitzende des Senats-Außenausschusses, die Veröffentlichung kritisiert. Viel spricht dafür, dass dies mit der Billigung von Trump geschieht.

Auch wenn Tillerson seine Sprecherin die Spekulationen über einen Rauswurf ihres Chefs zurückweisen ließ, gilt der Abschied des einstigen Exxon-Mobil-Chefs in Washington seit längerem nur als eine Frage der Zeit. Zu offensichtlich ist der Riss zwischen dem eher moderaten Manager und dem populistischen Regierungschef. Tillerson hatte sich nach den rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville von Trump distanziert, den Präsidenten wegen dessen Wunsch nach einer Vervielfachung des Atomwaffenarsenals einen „Schwachkopf“ genannt und mit dem Regime in Nordkorea verhandelt, während Trump dies als „Zeitverschwendung“ abtat.

„Effizienz“ als höchste Priorität

Von Anfang an hatte Tillerson erklärt, er werde den Job so lange machen, wie der Präsident ihn brauche. Diese Zeit scheint nun abzulaufen. Doch anders als vielfach in Europa wahrgenommen, hat der 65-Jährige einen erheblichen Anteil an seinem Scheitern. Bereitwillig hat er die Vorgabe, rund 30 Prozent des Personals einzusparen, akzeptiert und sich vor allem als Kostenkiller profiliert. Seine höchste Priorität sei „Effizienz“, erklärte er. Auf programmatische Aussagen oder einen geopolitischen Überbau warteten seine Beamten vergeblich.

Tillerson ist extrem pressescheu und gilt als wenig durchsetzungsstark. Ohne erkennbaren Widerstand ließ er sich die Kompetenz für die Nahost-Politik von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner nehmen. Derweil ist das State Department nur begrenzt arbeitsfähig, weil immer noch zahlreiche Botschafterposten – auch der in Berlin – vakant sind.

„Alles wäre besser als der jetzige Zustand“

Insider berichten immer wieder von einer miserablen Stimmung im einst stolzen US-Außenamt. Der als Nachfolger gehandelte CIA-Chef Mike Pompeo ist ein ultrarechter Hardliner von der Tea Party. Er hat das Waterboarding als Verhörmethode verteidigt, will den Atomdeal mit dem Iran aufkündigen und befürwortet einen Regimewechsel in Nordkorea. Obwohl dies der traditionellen Linie des Hauses widerspricht, beschreibt die gut informierte Nachrichtenseite „Politico" die Stimmung unter den Diplomaten so: „Alles wäre besser als der jetzige Zustand." Laut New York Times wird ein Wechsel zu Pompeo von den Beratern um den White-House-Stabschef John Kelly für die nächsten Wochen angestrebt. Trump habe aber noch nicht zugestimmt. Offenbar setzt er darauf, dass Tillerson freiwillig seinen Hut nimmt.

Doch bislang lässt der Außenminister die öffentlichen Demütigungen über sich ergehen. Ein Grund könnte sein, dass er die Regierung erst verlassen will, wenn sie mit der Steuerreform zumindest ein vorzeigbares Projekt geschafft hat. Doch in Washington wird auch eine zweite, weniger honorige Erklärung gehandelt: Beim Eintritt in die Regierung im Februar 2017 musste Tillerson zur Vermeidung von Interessenkonflikten Exxon-Aktien für rund 54 Millionen Dollar abstoßen. Die Kursgewinne dieses Deals sind von der Steuer befreit. Sollte Tillerson jedoch kürzer als ein Jahr im Amt verweilen, könnten die amerikanischen Finanzämter nach Meinung von Steuerexperten eine Nachzahlung fordern.