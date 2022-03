Palästinensischer Angreifer im Westjordanland getötet

Tel Aviv - Ein palästinensischer Angreifer ist nach israelischen Angaben im südlichen Westjordanland getötet worden.

Er soll in einem Bus einen Israeli mit einem Schraubenzieher schwer verletzt haben, wie die Armee und der Rettungsdienst am Donnerstag mitteilten. Ein Zivilist im Bus habe den Attentäter daraufhin erschossen.

Die Attacke folgt auf eine blutige Anschlagsserie in Israel, bei der innerhalb von rund einer Woche elf Israelis getötet wurden. Bei zwei Anschlägen waren die Attentäter arabische Israelis. Alle drei waren Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Bei dem jüngsten Anschlag am Dienstag in der Nähe von Tel Aviv war der Attentäter ein Palästinenser aus der Nähe von Dschenin im Westjordanland.

Israel befürchtet eine weitere Eskalation der Lage vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan am Wochenende. Die Armee unterstützt die Polizei mit 1000 Soldaten, um die allgemeine Sicherheitslage zu verbessern. Zusätzliche Kräfte wurden auch in das Westjordanland entsandt. Wie das Armeeradio berichtet, setzt die Polizei am Freitag rund um den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt (Al-Haram al-Scharif) insgesamt 3000 Kräfte ein.