Neubauer: Schlechtes Klimaschutz-Zeugnis für Bundesregierung

Heute wird in Wilhelmshaven LNG-Terminal in Deutschland eröffnet. Das sei auch eine Folge jahrelang fehlgeleiteter Energie-Politik, kritisiert Luisa Neubauer - und warnt vor Stagnation.

Berlin - Die Aktivistin Luisa Neubauer kritisiert die Bundesregierung scharf für deren Klimapolitik. „Die Energiekrise hätte den Klimaschutz in diesem Jahr beschleunigen können und müssen“, sagte Neubauer, die eine der bekanntesten Vertreterinnen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Deutschland ist, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber viel zu wenig geschehen.

So hätte sich Deutschland „von fossilen Autokraten wegbewegen“ müssen, erklärte Neubauer. „Das ist kaum passiert, stattdessen investiert die Bundesregierung ohne Gesamtkonzept in überdimensionierte LNG-Projekte, die im schlimmsten Fall zu einer Überkapazität von 50 Prozent führen können - es werden so nicht nur Gelder verschossen, sondern auch die Chancen noch rechtzeitig in der Klimakrise einzulenken.“

Flüssiggas statt Erneuerbare

In Wilhelmshaven soll heute das erste schwimmende Terminal für den Import von Flüssiggas (LNG) eröffnet werden, weitere sollen folgen. Kritiker fürchten Überkapazitäten. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht hingegen von einem Sicherheitspuffer und erklärt, dass über Deutschland zu importierendes Flüssiggas zum Teil auch für andere europäische Länder gedacht sei.

Beim Ausbau erneuerbarer Energien, Geld für den Klimaschutz und beim Energiesparen gebe es Stagnation, kritisierte Neubauer. „Eine Koalition, die als Fortschrittskoalition angetreten ist, hat in diesem Jahr bei vielen Menschen für Klima-Resignation und Enttäuschung gesorgt. Das kann und muss sich ändern, mit Politik, die ernsthaft vor Krisen schützt und für Gerechtigkeit sorgt“, forderte Neubauer.

Man gehe das kommende Jahr selbstbewusst an, unterstrich die 26-Jährige. „Die Bewegung Fridays for Future wird in dieser Woche vier Jahre alt, und hat dem ganzen Land gezeigt, wie viel Menschen möglich machen können und dass unwahrscheinlicher Wandel eintreten kann, wenn wir uns als Einzelne zusammentun.“ Nach eigenen Angaben veranstaltete die Bewegung im Dezember 2018 ihren ersten Klimastreik in Deutschland.