Nach Wahl: Haseloff: Im CDU-Präsidium Vollendung der Einheit vorantreiben

Halle (Saale) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will seinen Platz im CDU-Präsidium nutzen, um die Vollendung der deutschen Einheit weiter voranzutreiben. Politisch sei sie gelungen, sagte Haseloff nach seiner Wahl am Samstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Doch es gebe weiterhin Defizite, die über normale Unterschiede verschiedener Regionen hinausgingen. Mario Voigt, Fraktionschef der Thüringer CDU, hatte Laschet einen Wunsch mit auf den Weg gegeben, der in dieselbe Richtung geht: „Vom neuen Parteivorsitzenden erwarte ich, dass er die Belange des Ostens nicht aus den Augen ...