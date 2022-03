Live-Blog: Nach russischer Agression - Nato kündigt massive Aufrüstung an

In Berdyansk nahe Mariupol sollen ukrainische Soldaten ein russisches Kriegsschiff getroffen haben.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Mehr als die Hälfte aller Kinder in der Ukraine sind seit dem Beginn der russischen Invasion vertrieben worden. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schätzt rund 4,3 Millionen Vertriebene unter den 7,5 Millionen Kindern des Landes.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

