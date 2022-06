Nach der Wahlniederlage Nach der Wahlniederlage: Wogegen klagt Donald Trumps Team konkret?

Auch Tage, nachdem der Demokrat Joe Biden als Sieger der US-Präsidentschaftswahl ausgerufen wurde, will Amtsinhaber Donald Trump keine Niederlage anerkennen. Stattdessen will er mit einer Armada aus Anwälten juristisch gegen die Ergebnisse in mehreren Bundesstaaten vorgehen. Ein Überblick über seine ...