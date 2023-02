Washington - US-Präsident Joe Biden hat den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons verteidigt - sich aber gleichzeitig um Deeskalation bemüht. Auf ein Gesprächsangebot aus Washington reagierte China allerdings kühl. „Die USA können nicht nach Kommunikation und Dialog fragen, während sie Spannungen anfachen und die Krise eskalieren“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin. Zuvor hatte Biden erklärt: „Ich entschuldige mich nicht für den Abschuss dieses Ballons.“ Gleichzeitig erwarte er, mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu sprechen. Biden sagte außerdem, dass drei andere abgeschossenen Objekte wohl nicht aus China stammten.

Biden betonte, der Abschuss des Ballons sei geboten gewesen, um Peking eine klare Botschaft zu senden. China habe die Souveränität der Vereinigten Staaten verletzt. Das sei nicht hinnehmbar. Die USA suchten keinen Konflikt und wollten keinen neuen Kalten Krieg, so Biden. „Unsere Diplomaten werden sich weiter engagieren, und ich werde mit Präsident Xi in Kontakt bleiben.“ Zu einem möglichen Gespräch Bidens mit Xi Jinping sagte der chinesische Ministeriumssprecher nur, er habe dazu keine Informationen.

Spekuliert wird, dass es am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende zu einem Gespräch zwischen US-Vizepräsidentin Kamala Harris oder Außenminister Antony Blinken und Chinas wichtigstem Außenpolitiker Wang Yi kommen könnte. Auch nach diesem Treffen wurde der Ministeriumssprecher in China gefragt. Auch dazu sagte er nur, er habe nichts zu verkünden.

Weitere mysteriöse Flugobjekte abgeschossen

Die USA werfen Peking vor, der Ballon habe zu einer ganzen Flotte von Spionageballons gehört, mit der China mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ausgespäht habe. Auch dies weist Peking zurück.

Vor knapp zwei Wochen hatte das US-Militär einen mutmaßlichen Spionageballon vor der Küste des Bundesstaats South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Die USA werfen China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking spricht dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei. Der Vorfall sorgte für zusätzliche Spannungen im ohnehin belasteten Verhältnis. Nur kurz nach dem Abschuss des Ballons holte das Militär drei weitere mysteriöse Flugobjekte vom Himmel - eines über Alaska, eines über Kanada und eines über dem Huronsee im Norden der USA. Seitdem wurde über Ursprung und Zweck der Flugobjekte spekuliert.

Biden machte nun deutlich, dass die drei Objekte wohl nicht mit „Chinas Spionageballonprogramm“ in Verbindung stünden. Es spreche auch nichts dafür, dass sie zu Spionagezwecken im Auftrag eines anderen Landes unterwegs gewesen seien. Nach Einschätzung der Geheimdienste gehörten sie höchstwahrscheinlich Privatunternehmen oder Forschungseinrichtungen und seien zu Forschungszwecken unterwegs gewesen.

Biden kündigt strengere Regeln an

Biden war nach den Abschüssen in Erklärungsnot geraten. Die Trümmer der drei Objekte konnten immer noch nicht geborgen werden. Politiker der Demokraten und Republikaner hatten mehr Transparenz gefordert. Es war nun das erste Mal, dass Biden eigens einen Auftritt zu dem Thema anberaumte. Der Demokrat betonte, dass es „keine Beweise für einen plötzlichen Anstieg der Anzahl von Objekten am Himmel“ gebe. Die Radare seien aber so sensibilisiert worden, so dass mehr Objekte sichtbar geworden seien. Die US-Regierung hatte den Abschuss auch mit Gefahr für den Luftverkehr begründet.

Als Konsequenz kündigte Biden strengere Regeln an, um unbekannte Flugobjekte im US-Luftraum zu überwachen und gegebenenfalls abzuschießen. Er habe den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten. „Wenn irgendein Objekt eine Bedrohung für die Sicherheit der US-Bevölkerung darstellen sollte, werde ich es abschießen.“