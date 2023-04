Khartum/Genf - Bei den Gefechten im Sudan sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bislang mindestens 83 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1126 weitere verletzt worden. Das teilte die WHO in Genf mit. Die Menschen seien seit vergangenem Donnerstag im Bundesstaat Khartum mit der gleichnamigen Hauptstadt, in Süd-Kordofan, Nord-Darfur und anderen Regionen ums Leben gekommen.

Aufgrund der schweren Gefechte in Khartum am Wochenende sind die Krankenhäuser in der sudanesischen Hauptstadt, in deren Umland rund sechs Millionen Einwohner leben, laut WHO überlastet. Vielen der neun Krankenhäuser, die verletzte Zivilisten aufnehmen, fehle es an Blutkonserven, Transfusionszubehör und anderem medizinischen Material. Wasser- und Stromausfälle sowie fehlender Treibstoff für die Stromgeneratoren der Krankenhäuser erschwerten den Betrieb weiter. Auch Fachpersonal wie Anästhesisten fehle.

In den vergangenen Tagen war der seit langem schwelende Konflikt zwischen Sudans De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, dem Anführer der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF), eskaliert. Die Militärapparate beider Lager bekämpfen sich unter anderem mit schwerer Artillerie, Panzern und Luftangriffen. Durch anhaltende Kämpfe in dicht besiedelten Stadtteilen werden noch höhere Opferzahlen befürchtet.

Politologe: Konflikt könnte den Sudan „zerreißen“

Der Gewaltausbruch könnte das flächenmäßig drittgrößte Land Afrikas nach Ansicht von Experten in eine lange Krise stürzen. Die Kämpfe hätten das Potenzial, den Sudan zu zerreißen, sagte Gerrit Kurtz, Politologe der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, der Deutschen Presse-Agentur. Entscheidend sei die Entwicklung der kommenden Tage. „Dazu zählt, wer von den beiden Parteien Kontrolle über die Staatsinstitutionen im Zentrum Khartums erlangt und wer den Kampf um innenpolitische und internationale Legitimität gewinnt.“

„Jahrelange Konkurrenz zwischen beiden Sicherheitskräften, die nur durch eine Zweckgemeinschaft gegen die Zivilgesellschaft zusammen gehalten wurden, entlädt sich jetzt in offener Feindseligkeit“, erklärte Kurtz. „Beide Kräfte sind gut bewaffnet, auch wenn die RSF keine Luftwaffe haben und weniger schwere Waffen.“

Das Militär sei von Loyalisten des Ex-Langzeitherrschers Al-Bashir durchsetzt. „Sie trauen Hemedti, dem Führer der RSF, seit seiner Rolle bei der Entmachtung von Al-Bashir 2019 nicht und sehen ihn als Verräter an. Armeechef Al-Burhan handelt nicht zuletzt unter dem Druck dieser islamistischen Kräfte, der sich mit Blick auf die mögliche Übergabe der Macht an eine zivile Regierung zuspitzte“, so Kurtz. „Al-Burhan sperrte sich gegen die Kontrolle des Sicherheitssektors durch eine zivile Übergangsregierung, während Hemedti glaubte, seine Geschäfte und Operationen im Graubereich der Legalität auch so weiterführen zu können.“