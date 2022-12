Militär beendet Geiselnahme in pakistanischem Gefängnis

Islamabad - Das pakistanische Militär hat eine Geiselnahme in einem Gefängnis für inhaftierte Terroristen im Nordwesten des Landes blutig beendet. Spezialkräfte töteten bei der Befreiungsaktion in der von Unruhen geprägten Provinz Khyber Pakhtunkhwa alle 26 Geiselnehmer, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Beim Sturm der Anlage seien mehrere Häftlinge, Soldaten und Kommandoeinheiten verletzt worden.

Die eigentliche Befreiungsaktion dauerte gut eine Stunde, die Geiselnahme deutlich länger. Bereits am Sonntag hatten militante Extremisten die Haftanstalt gestürmt und mehrere Sicherheitskräfte in ihre Gewalt gebracht. Die Angreifer wollten Häftlinge befreien und eine unbehelligte Ausreise ins Nachbarland Afghanistan erzwingen, das seit August 2021 wieder von den islamistischen Taliban beherrscht wird. Unter den Geiselnehmern waren nach Angaben aus Sicherheitskreisen auch Anhänger der pakistanischen Taliban (TTP).

Der Militäroperation waren - letztlich gescheiterte - Verhandlungen vorausgegangen. Es folgten lange Feuergefechte, auch Explosionen seien zu hören gewesen, sagte ein Polizeioffizier. In der Nacht zu Dienstag wehrten pakistanische Soldaten zudem einen Sturm durch Dutzende Angreifer auf einen Militärposten ab.

Konflikte mit bewaffneten Extremisten nahmen in Pakistan jüngst wieder zu, nachdem die Region mehrere Jahre lang eher ruhig geblieben war. Ende November erklärten die pakistanischen Taliban eine im Mai vereinbarte Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad für beendet und riefen ihre Kämpfer zu Anschlägen auf. Die TTP ist eine Dachorganisation militanter islamistischer Gruppen, die mehrere Tausend Kämpfer umfassen soll. Das pakistanische Militär vertrieb sie zwischen 2008 und 2014 nach Afghanistan. Seit der Machtübernahme der afghanischen Taliban in Kabul hat sich die TTP in ihren ehemaligen Hochburgen an der afghanischen Grenze neu formiert.