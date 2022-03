Live-Blog: Verhandlungen in Istanbul: Was die Ukraine und Russland fordern - und was sie ablehnen

Anwohner gehen an einem beschädigten russischen Panzer in der Stadt Trostyanets, östlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, vorbei, während im Hintergrund ein Denkmal zur Erinnerung des Zweiten Weltkriegs steht.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Vor einer neuen Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland gehen Kämpfe um viele ukrainische Städte weiter. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in der Nacht zum Dienstag von einer angespannten Lage trotz mancher militärischer Erfolge der Ukrainer.

Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine starten Moskau und Kiew am Dienstag in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Dienstagmorgen um etwa 9.30 Uhr MESZ im Dolmabahce-Büro des Präsidenten in Istanbul zusammen, wie das türkische Präsidialbüro am Montagabend mitteilte.

