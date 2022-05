Live-Blog: US-Regierung zieht in Erwägung Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken

Die russischen Angriffe auf die Ukraine dauern mittlerweile schon über drei Monate an. Zahlreiche Menschen verloren ihr Leben - viele Städte wurden zerstört. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Die US-Regierung zieht einem Medienbericht zufolge in Erwägung, fortschrittliche Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die US-Regierung zieht einem Medienbericht zufolge in Erwägung, fortschrittliche Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Waffensysteme könnten Raketen über Hunderte Kilometer abfeuern, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf mehrere Beamte.

Ein neues militärisches Hilfspaket könnte bereits in der kommenden Woche angekündigt werden.