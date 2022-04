Live-Blog: US-Regierung verspricht der Ukraine 500 Millionen Dollar Wirtschafts-Hilfe

Russlands Truppen setzen ihr Bombardement von Städten in der Ukraine weiter fort. Die Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha sind der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge wohl als Kriegsverbrechen einzuordnen. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

21.04.2022, Ukraine, Butscha: Ein Mann geht an von Artillerie zerstörten Gebäuden vorbei, während er mit seinen Habseligkeiten sein Haus verlässt. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russische Truppen stoßen in der Ukraine weiter vor, die befürchtete Großoffensive könnte jedoch erst noch bevorstehen. In der Nacht zum Donnerstag gab es aus mehreren ukrainischen Städten Meldungen über russischen Beschuss.

Entlang der gesamten Front in den Gebieten Donezk, Luhansk und Charkiw griffen die Russen zwar seit Dienstag an, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, in einem Radio-Interview. Es handele sich aber wahrscheinlich erst um „Probeangriffe“.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.