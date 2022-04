Live-Blog: Ukraine kündigt neue Fluchtkorridore für Zivilisten im Osten an

Nach Angaben von Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk konnten am Sonntag rund 2800 Zivilisten aus umkämpften Regionen in der Ukraine flüchten.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation mit unverminderter Härte weiter.

Für die Zivilbevölkerung in umkämpften Städten im Osten der Ukraine sind am Montag nach Angaben der Regierung neun Fluchtkorridore eingerichtet worden. Aus der besonders schwer von russischen Angriffen betroffenen Hafenstadt Mariupol im Süden soll ein Weg für Privatfahrzeuge in Richtung der Stadt Saporischschja führen, wie Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram mitteilt.

Derweil ist der Airbus A310 MedEvac am Morgen von Köln-Wahn aus ins südostpolnische Rzeszow gestartet, um dort Kinder und Erwachsene zur Behandlung nach Deutschland bringen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfahren hat.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

