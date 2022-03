Live-Blog: Spionageabwehr stoppt mögliches Attentat auf Selenskyj

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Die ukrainische Spionageabwehr hat ein mögliches Attentat auf Präsident Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Angaben gestoppt. Zum Auftrag der etwa 25 Männer gehörten neben dem Anschlag auf Selenskyj in Kiew auch die Ausführung einer Reihe von Sabotageakten im Regierungsviertel sowie in anderen Landesteilen der Ukraine. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.