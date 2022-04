Live-Blog: Russland weist 40 deutsche Diplomaten aus

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Ukraine will das Ziel eines Nato-Beitritts nicht aus ihrer Verfassung streichen. Was zum Militärbündnis Nato und zur EU in der Verfassung verankert sei, sei "unsere perspektivische Sicht auf die Zukunft", sagte Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk der Internetzeitung Ukrajinska Prawda in einem Interview.

Die Verhinderung eines Nato-Beitritts und ein neutraler Status der Ukraine ist eines der Hauptziele des russischen Angriffskrieges gegen den Nachbarstaat.

