Live-Blog: Russland plant am Freitag erneut Feuerpause für Evakuierung aus Mariupol

Das russische Militär soll Vororte von Kiew beschossen haben, zwei Tage nach der Ankündigung des Kremls seine militärische Aktivität in der ukrainischen Hauptstadt zu reduzieren. Nach Angaben des NATO-Generalsekretärs verlagert Russland seine Streitkräfte in die östliche Donbass-Region.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland will nach eigenen Angaben an diesem Freitag einen neuen Anlauf für einen humanitären Korridor aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nehmen. Das russische Verteidigungsministerium kündigt eine Feuerpause für den Morgen und den geplanten Beginn der Evakuierung um 9.00 Uhr MESZ an.

Kremlchef Wladimir Putin ordnet mit Wirkung zum 1. April an, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Unklar ist noch, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung direkt konvertiert wird.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

