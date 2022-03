Die Angriffe Russlands auf Zivilisten in der Ukraine nehmen zu. Foto: Matthew Hatcher

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Russlands Militär kündigte nun erneut weitere Angriffe mit der Hyperschall-Rakete "Kinschal" an. Mehrere westliche Politiker hatten sich zuletzt besorgt gezeigt über den Einsatz der acht Meter langen Raketen, die extrem schnell und extrem hoch fliegen können sollen.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.