Live-Blog: Mehr als 150 Kinder, Frauen und Kranke aus Stahlwerk Azovstal befreit

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Aus den umkämpften Gebieten der Ukraine sind nach Moskauer Militärangaben schon fast 1,1 Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Knapp 200.000 seien Kinder.

Die Bundesregierung hat in den ersten acht Kriegswochen Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von mindestens 191,9 Millionen Euro in die Ukraine geliefert. Die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die an Schulen in Deutschland aufgenommen wurden, ist deutlich auf fast 92.000 gestiegen. Die aktuelle Entwicklung:

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

