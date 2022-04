Live-Blog: Habeck spricht sich für zusätzliche Waffenlieferungen in die Ukraine aus

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation mit unverminderter Härte weiter.

Die EU-Kommission will nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney einen Vorschlag für ein europäisches Importverbot für russisches Öl vorlegen. "Sie arbeiten jetzt daran, dass sichergestellt ist, dass Öl Teil des nächsten Sanktionspakets ist", sagt Coveney am Rande des EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Das habe man von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht sich dafür aus, die Ukraine zügig mit zusätzlichen Waffenlieferungen zu unterstützen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock spricht sich für die Lieferung schwerer Waffen aus.

