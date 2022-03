Live-Blog: Geflüchtete berichten von Massengrab in Mariupol

Foto: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Maximilian Clarke

Eine Reihe von Bussen, die von den Verteidigern des ukrainischen Asow-Bataillons in Mariupol aufgestellt wurden, um den Vormarsch der russischen / prorussischen Kräfte zu behindern, die tiefer in die Stadt vordringen.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Mehr als die Hälfte aller Kinder in der Ukraine sind seit dem Beginn der russischen Invasion vertrieben worden. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schätzt rund 4,3 Millionen Vertriebene unter den 7,5 Millionen Kindern des Landes.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

