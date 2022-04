Live-Blog: Frankreich will Ukraine weitere Waffen liefern

Russische Truppen sollen ukrainischen Angaben zufolge große Mengen an nicht explodierten Sprengvorrichtungen im Norden des Landes hinterlassen haben.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation mit unverminderter Härte weiter.

Frankreich will der Ukraine weitere Waffen liefern. Das kündigt Verteidigungsministerin Florence Parly nach einem Treffen mit ihrem ukrainischen Kollegen Olexij Resnikow an. Zu Einzelheiten hält sich Frankreich bislang bedeckt.

Russische Truppen sollen ukrainischen Angaben zufolge große Mengen an nicht explodierten Sprengvorrichtungen im Norden des Landes hinterlassen haben. Zehntausende nicht detonierter Granaten oder Minen seien in dem Gebiet, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.

