Live-Blog Live-Blog: Feuerpause in Teilen der Ukraine - Sorge vor Knappheit von Lebensmitteln

Russland befindet sich weiterhin im Krieg mit der Ukraine. Die Lage in Kiew soll derzeit ruhig sein. In Teilen der Ukraine gilt am Samstag eine Feuerpause. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.