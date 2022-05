Live-Blog: EU-Länder können sich nicht auf Öl-Embargo gegen Russland einigen

Einwohner entfernen Trümmer vor einem Haus nach einem russischen Luftangriff in Bachmut in der Oblast Donezk in der Ostukraine.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - In der Ukraine wächst die Angst vor verstärkten russischen Luftangriffen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Moskauer Tag des Sieges. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief zu Vorsicht und Disziplin auf.

„Ich bitte alle unsere Bürger - und gerade in diesen Tagen -, den Luftalarm nicht zu ignorieren“, sagte der Staatschef am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. „Bitte, das ist Ihr Leben, das Leben Ihrer Kinder.“ In frontnahen Städten wie Odessa soll zwei Tage eine Ausgangssperre gelten.

