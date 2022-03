Live-Blog: Erwartete Angriffe - Zivilbevölkerung soll Boryspil verlassen

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Offenbar in Erwartung russischer Angriffe ruft der Bürgermeister von Boryspil die Zivilbevölkerung zum Verlassen der Stadt auf. Sein Appell erfolge aus rein militärtaktischen Gründen. "Die Erfahrung aus anderen Orten, um die gekämpft wird, hat gezeigt, dass die Arbeit der Streitkräfte einfacher ist, wenn weniger Zivilbevölkerung in der Stadt ist", so Borissenko.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

