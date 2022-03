Live-Blog Live-Blog: Erneute Feuerpause in Mariupol - ukrainische Großstadt soll evakuiert werden

Russlands Angrifsskrieg gegen die Ukraine geht weiter. Nachdem am Samstag zeitweise eine Feuerpause für die Städte Mariupol und Wolnowacha galt, gingen die Kämpfe ab dem späten Nachmittag weiter. Die Zahl der Verletzten soll in die Tausende gehen. In Mariupol soll ab Sonntagvormittag eine weitere Feuerpause gelten, damit die Stadt evakuiert werden kann. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.