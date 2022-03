Live-Blog: Deutschland ist bereit, Sicherheitsgarant für Ukraine zu werden

Freiwillige und Soldaten versuchen die überlebenden Tiere eines Privatzoos im nördlich von Kiew gelegenen Jasnohorodka in Sicherheit zu bringen, was frühzeitig abgebrochen werden musste, da der Beschuss des russischen Militärs in der Region wieder aufgenommen wurde.

Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda