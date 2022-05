Live-Blog: Bundeskanzler Scholz sagt Ukraine weitere Unterstützung bei der Verteidigung zu

Die russischen Angriffe auf die Ukraine dauern nun schon über zwei Monate an. Zahlreiche Menschen verloren ihr Leben - viele Städte wurden zerstört. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Knapp zweieinhalb Monate nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine ist die strategische Niederlage Russlands nach Ansicht des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj "offensichtlich".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine bei der Verteidigung gegen Angriffe Russlands weitere Unterstützung zugesagt. "Revanchismus und Imperialismus dürfen nicht die Wirklichkeit in Europa bestimmen", so Scholz in Köln bei der Abschlusskundgebung der SPD zwei Tage vor der Landtagswahl. Russland führe einen "brutalen Angriffskrieg gegen einen unschuldigen Nachbarn, ausschließlich um die eigene Macht zu erweitern und das eigene Territorium zu vergrößern", sagt Scholz.