Live-Blog: 500 Zivilisten sollen Sonntag aus Mariupol evakuiert werden

Am Sonntag sollen mehrere Hundert Zivilisten aus der belagerten Hafenstadt Mariupol mit Bussen evakuiert werden.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation in der sechsten Woche mit unverminderter Härte weiter.

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei neuen Raketenangriffen in der Ukraine mehrere Dutzend weitere Militärobjekte zerstört. Demnach wurde nahe der Handels- und Industriestadt Krementschuk, rund 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew, am Morgen ein Benzin- und Diesellager vernichtet.

In der stark zerstörten südukrainischen Stadt Mariupol ruhen die Hoffnungen auf einem neuen Versuch der Evakuierung von Zivilisten unter Schutz des Roten Kreuzes. Am Freitag war kein sicherer Fluchtkorridor zustande gekommen, auch wenn eigentlich eine Feuerpause vereinbart war.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.