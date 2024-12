Viele Menschen in der Ukraine feiern Weihnachten mittlerweile nach westlichem Vorbild. Russland greift massiv mit Raketen und Drohnen an. Es trifft vor allem Charkiw und das Energiesystem.

Landesweiter Luftalarm in der Ukraine - Verletzte in Charkiw

Krywyj Rih/Charkiw - Wegen schwerer russischer Raketen- und Drohnenangriffe ist in der Ukraine landesweit Alarm ausgelöst worden. Russische Kampfflugzeuge vom Typ Tu-95 MS schossen über dem Schwarzen Meer zahlreiche Marschflugkörper auf das Land ab, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. „Der Feind greift wieder massiv das Energiesystem an“, schrieb Energieminiester Herman Haluschtschenko auf Facebook. Auch die Großstadt Charkiw stand unter starkem Raketenbeschuss. In der Großstadt Dnipro wurden Explosionen gemeldet.

Mindestens sieben Angriffe auf Charkiw

In Charkiw im Osten der Ukraine wurden bei den Angriffen mindestens vier Menschen verletzt, wie die Behörden mitteilten. „Die russische Armee hat mindestens sieben Angriffe durchgeführt“, berichtete der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow. Mehrere Brände seien ausgebrochen und es gebe Schäden an der zivilen Infrastruktur. Im Kiewer Bezirk von Charkiw brach dem Bürgermeister nach einem Einschlag eimn Feuer aus, die Verglasung der umliegenden Gebäude wurde beschädigt.

Maßnahmen zur Begrenzung des Stromverbrauchs

Aufgrund des anhaltenden massiven Raketenbeschusses wurden in der Ukraine Maßnahmen zur Begrenzung des Stromverbrauchs ergriffen, berichtete Ukrinform unter Berufung auf den Stromnetzbetreiber Ukrenerho.

Selenskyj: „Weihnachten vereint alle Ukrainer“

Bereits an Heiligabend hatte Russland die Ukraine angegriffen - getroffen wurde die südostukrainische Stadt Krywyj Rih. Mindestens ein Mensch wurde getötet und gut ein Dutzend weitere wurden verletzt. Die Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von zerstörerischen Raketen- und Drohnenangriffen.

In der Ukraine feiern mittlerweile viele Menschen nach dem Vorbild der in die EU und in die Nato strebenden Führung Weihnachten nach westlichem Muster. Der Brauch wurde im Zuge des Abwehrkampfes gegen den russischen Angriffskrieg eingeführt. Dennoch beschenken sich viele Menschen in der Ukraine weiter nach langer Tradition am Silvesterabend unter dem Weihnachtsbaum und feiern das orthodoxe Weihnachtsfest in der Nacht zum 7. Januar wie in Russland.

Präsident Selenskyj lobte in seiner Weihnachtsansprache, dass die Ukrainer nun wie die Menschen im Westen feierten. „Weihnachten vereint alle Ukrainer“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. „Heute stehen wir Seite an Seite“, sagte er. „Und so lange wir das tun, hat das Böse keine Chance“, sagte Selenskyj weiter. „Wir wollen Frieden“, betonte er. Über dem Land solle der Weihnachtsstern leuchten - und es sollten nicht Drohnen iranischer Bauart und Raketen einschlagen.

Der ukrainische Präsident erwähnte in seiner Ansprache auch die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk, die russische Truppen in Kürze einnehmen könnten. Selenskyj äußerte die Hoffnung, dass es dazu nicht komme - und dass Soldaten lebend nach Hause zurückkehrten.

Die Ukraine erlebt ihren dritten Kriegswinter. Das Land verteidigt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg.

Kreml sieht in Kiew kein Interesse an Verhandlungen

Die russischen Truppen sehen sich indes weiter auf dem Vormarsch und wollen vor möglichen Verhandlungen so viele Ortschaften einnehmen wie möglich. Wie die Agentur Ukrinform berichtet, ist insbesondere die Lage in der Gegend des Dauer-Brennpunkts Torezk schwierig. Russland setze dort nun technische Ausrüstung wie gepanzerte Fahrzeuge ein.

Der Kreml in Moskau warf derweil Kiew erneut vor, Verhandlungen über eine Lösung des Konflikts abzulehnen. Da die Ukraine keine Bereitschaft zeige zu Gesprächen, verfolge Russland seine Kriegsziele weiter, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Wir sehen die Dynamik, sie spricht für sich selbst. Also bewegen wir uns weiter vorwärts“, sagte er. Das von Russland überfallene Land verlor in diesem Jahr die Kontrolle über zahlreiche Ortschaften.

Kremlchef Wladimir Putin hatte zwar zuletzt auch erklärt, zu Kompromissen bereit zu sein in dem Konflikt. Er ließ aber offen, was er damit meint. Putin hatte die Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk annektiert, obwohl er sie nicht komplett kontrolliert. Er fordert unter anderem einen Verzicht der Ukraine auf ihre Gebiete. Zudem soll das Land blockfrei bleiben und auf einen Nato-Beitritt verzichten.

All diese russischen Forderungen lehnt Selenskyj kategorisch ab. Die beiden Konfliktparteien werfen sich immer wieder gegenseitig vor, kein echtes Interesse an Verhandlungen für eine Lösung des Konflikts zu haben.