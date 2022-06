Kommentar: Parallelgesellschaften können leider auch in Deutschland wachsen

Dieser 18. November 2020 wird in die Parlaments-Geschichte eingehen – als Tag, an dem der Bundestag in bisher nicht gekannter Weise von innen und außen in die Zange genommen wurde. Vordergründig ging es um das Infektionsschutzgesetz. In Wahrheit ging es um die Freiheit frei gewählter Abgeordneter und die Zukunft der Republik.



