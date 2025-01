Eine Israelin, die auch Deutsche ist, war am Samstag nicht aus dem Gazastreifen freigekommen. Doch nun steht ihre Freilassung laut dem Vermittler Katar bevor.

Lage in Nahost

Israel will die Rückkehr von Gaza-Zivilisten in den Norden des Küstenstreifens erst erlauben, wenn eine junge israelische Zivilistin freigelassen wurde.

Gaza/Tel Aviv/Doha - Eine israelische Geisel im Gazastreifen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wird nach Angaben des Vermittlerstaats Katar in Kürze freikommen. Die islamistische Hamas werde die Frau und zwei weitere Geiseln bis zum Freitag freilassen, gab ein Sprecher des Außenministeriums in Doha in der Nacht auf der Plattform X bekannt.

Die Deutsch-Israelin befindet sich nach palästinensischen Angaben derzeit in der Gewalt der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ).

Die Frau sei am Leben, über die Bedingungen ihrer Freilassung werde mit Hilfe von Vermittlern mit Israel verhandelt, hatte der stellvertretende PIJ-Generalsekretär, Mohammed Hindi, zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Im Gegenzug sollten 30 Palästinenser aus israelischer Haft freikommen.