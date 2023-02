Dutzende deutsche Rechtsextremisten sind im Kontext des Krieges ausgereist. Einige von ihnen versuchten wohl, sich den Kämpfen in der Ukraine anzuschließen. Was über die Ausgereisten bekannt ist.

Kämpfen deutsche Rechte in der Ukraine mit?

Ukrainische Soldaten in der Nähe der Grenze zu Belarus. Deutsche kämpfen mutmaßlich in den Reihen beider Kriegsparteien mit.

Magdeburg/MZ - Deutsche Rechtsextremisten haben sich wohl in mehreren Fällen auf den Weg in die Kriegsgebiete in der Ukraine gemacht, um sich dortigen Einheiten anzuschließen. Das legt die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD nahe. Den Sicherheitsbehörden seien insgesamt 38 Personen bekannt, die bis Ende November 2022 im Zusammenhang mit dem Krieg ausgereist seien, heißt es darin. Gesammelt würden ausschließlich Daten von Personen mit Bezügen zu Extremismus und politisch motivierter Kriminalität.