Jens Spahn im Interview: Neuwahlen sind definitiv die schlechteste Option

Die Union hat die Bundestagswahl gewonnen, ihre Kanzlerin Angela Merkel galt als Stabilitätssymbol. Nun aber gelingt die Regierungsbildung nicht. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn erläutert, welche Optionen seine Partei nun sieht.

Herr Spahn, was erleben wir da gerade - einen Krimi, eine Komödie oder eine Tragödie?

Es ist jedenfalls was Neues in der fast 70-jährigen bundesrepublikanischen Geschichte, dass wir so lange nach einer Wahl noch nicht wissen, wer die neue Regierung bilden wird. Die Deutschen nehmen das übrigens bemerkenswert gelassen.

Ein bisschen mehr Aufregung wäre angebracht?

Nein, ich meine das ganz positiv. Es spricht für unser Land, dass die Frage, ob eine Regierungsbildung vier Wochen länger oder kürzer dauert, den Alltag der Menschen nicht so tangiert, dass sie sich jeden Tag Sorgen machen müssen. Das spricht für die Stabilität der Institutionen und die vorausschauende Klugheit derer, die das Grundgesetz formuliert haben. Diese Gelassenheit der Bürger ist beruhigend.

Die Bürger sind gelassen, die Parteien nicht. Wieso?

Weil die letzte GroKo bei der Bundestagswahl zusammen 14 Prozentpunkte verloren hat, sind beide Seiten verständlicherweise zurückhaltend. Es ist wohl jedem klar: Wir müssen da jetzt anders rangehen als beim letzten Mal.

Wie denn?

Der Auftrag ist: Vertrauen in den Rechtsstaat und die Durchsetzungsfähigkeit des Staates zurückzugewinnen. Da geht es um die personelle Ausstattung von Gerichten, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden, aber auch um die staatliche Kontrolle über Migration und um die Sorge vor zu starken kulturellen Veränderungen. Und: Wir müssen Lust auf Zukunft machen. Deutschland geht es heute gut. Es gilt die Frage zu beantworten, wie wir den Wohlstand auch über die nächsten Jahre erhalten und stärken. Diese Aspekte unseres Regierungsprogramms haben wir im Wahlkampf vielleicht zu wenig betont, auch deshalb haben wir 1,4 Millionen Stimmen an die FDP verloren. Unser Ziel muss es doch sein, dass in vier Jahren die Volksparteien wieder mehr Vertrauen genießen und die politischen Ränder wieder kleiner werden.

Statt um Vertrauen und Lust auf Zukunft ging es bei den Jamaika-Sondierungen eher um Unlust und Misstrauen. Und das beim GroKo-Vorgeplänkel setzt einen ähnlichen Ton.

Es ist die Frage, wie beide Seiten in das Gespräch gehen. Will man die Unterschiede betonen oder die Gemeinsamkeiten? Wir sollten die alten Schlachten hinter uns lassen und darüber reden, wie wir den Zusammenhalt in Deutschland stärken. Nur dann wird eine GroKo 3.0 sinnvoll. Es geht um mehr als nur darum, einfach irgendwie zum Regieren zusammenzukommen, das sollte allen Partnern bewusst sein. Und die Bürgerversicherung ist nun wirklich nicht die primäre Sorge der Bürger. Wir sollten uns auf andere Themen konzentrieren.

Nämlich?

Bildung, Digitalisierung, die Frage, ob sich junge Familien mit ihrer Arbeit ein eigenes Vermögen aufbauen können. Natürlich müssen wir auch über die Rente reden. Auf Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente und die Absicherung von Solo-Selbständigen könnten wir uns schnell einigen. Und dann sollten wir diskutieren, wie wir die Rente im rapide alternden Deutschland über das Jahr 2030 hinaus sicher machen. Das wäre ein echter Schritt in die Zukunft, er gäbe Millionen Menschen Planungssicherheit. Und: Wenn Union und SPD gemeinsam zeigen, dass wir wissen, dass es Grenzen dessen gibt, was eine Gesellschaft leisten kann, kann das enorm befriedend für unser Land sein. Das müssen wir dann auch mit konkreten Maßnahmen unterlegen.

SPD und FDP scheinen zu befürchten, dass sie in einem Bündnis mit der Union nur verlieren können und zögern auch deswegen.

Es ist schon komisch, wie hier die Regierungsverantwortung umtanzt wird. Leute erwarten, dass erwachsene Menschen, die sich zur Wahl stellen, vernünftig miteinander reden, wie sie Verantwortung für das Land übernehmen können und persönliche Befindlichkeiten zurückstellen. Diesem Land geht es doch ziemlich gut. Wahrscheinlich würde 98 Prozent der Weltbevölkerung gerne hier leben und 95 Prozent der Politiker weltweit wären vermutlich froh, wenn sie dieses Land regieren könnten. Nur hier zucken manche zurück wie vor einem unmoralischen Angebot.

Es gibt im Politikbetrieb die Spekulation, hinter dem Verhandlungsabbruch durch die FDP stecke eine Art Verschwörung zur Entmachtung Angela Merkels.

Ich gehöre nicht zu denen, die das spekulieren.

Sie gehören auch nicht zu den Verschwörern?

Nein. Ich war und bin der Auffassung, dass Jamaika eine Chance für Deutschland und die Union gewesen wäre. Deshalb habe ich in den vier Wochen intensiv dafür gekämpft, dass Jamaika gelingt. Alle anderen Behauptungen sind Quatsch.

Haben Sie bei anderen die Lust verspürt, Merkel scheitern zu sehen?

Nein. Jamaika war von Anfang an ein interessanter, aber eben auch schwieriges Projekt mit sehr unterschiedlichen Partnern und unterschiedlichen Ausgangslagen: Die einen regieren seit zwölf Jahren, die anderen waren zwölf Jahre in der Opposition, die dritten hatten sich gerade mühsam ins Parlament zurückgekämpft. Vielleicht war die Zeit noch nicht reif. Vielleicht geht es auch einfach nicht, weil die Unterschiede zu groß sind.

Kann man irgendwann sagen: Geht halt einfach nicht. wir müssen neu wählen?

Die Bürger haben eine Entscheidung getroffen. Es wäre sehr unverantwortlich, einfach zu sagen: Die passt uns nicht, wählt neu. Zumal sich das Ergebnis ja wahrscheinlich nicht groß ändern würde.

Wünschen Sie sich dann, dass die Groko klappt? Und wie hinderlich sind die heftigen Streitereien der letzten Tage.

Ich wünsche mir, dass das klappt. Und ich akzeptiere, dass die SPD noch Zeit braucht, um das für sich zu beraten. Wenn wir zueinanderfinden, wird es dann auch gehen. In den letzten vier Jahren hatten wir schon manche schwierige Phase hinter uns. Das beste Mittel gegen Streit und Unbehagen ist miteinander reden.

In der Union befürworten viele die Minderheitsregierung, Sie auch. Warum?

In einer Koalition mit der SPD liegt dann eine Chance, wenn wir gemeinsam die richtigen Lehren aus dem Wahlergebnis ziehen. Wenn das nicht geht und wir im Ergebnis die einzigen sind, die regieren wollen, werden wir auch diese Verantwortung übernehmen. Da sind wir nicht bange.

Könnte eine Minderheitsregierung länger Bestand haben als bis zur nächsten Abstimmung? Eine Opposition hätte doch kein Interesse zu zeigen, dass die Union sogar in so einer schwierigen Lage regieren kann.

Neuwahlen sind definitiv die schlechteste Option. Weder die Bürger noch die Abgeordneten haben ein Interesse an einem neuen Wahlkampf. Wenn alle anderen Parteien außer uns Neuwahlen wollen sollten, statt konstruktiv im Parlament mitzuarbeiten, dann werde die Wähler das bei einer erneuten Entscheidung sicher berücksichtigen.

Gibt es in der Union genügend Unterstützung für eine GroKo. Der Wirtschaftsflügel warnt vor Sozialdemokratisierung.

Es kommt entscheidend darauf an, auf welcher Grundlage die Gespräche begonnen werden. Ziehen wir dieselben Schlüsse aus dem Wahlergebnis, wollen wir Zukunft gestalten statt die Gegenwart zu verwalten? Wenn das der Fall ist, dann werden wir auch erfolgreich in Gespräche gehen. Und dann wird es auch in der Union eine große Mehrheit für eine große Koalition geben. Wenn wir den ganzen Tag nur Abwehrschlachten führen müssen gegen Projekte, die der Aufarbeitung der SPD-Vergangenheit dienen, wird das deutlich schwieriger.

Sie gelten als einer der potenziellen Merkel-Nachfolger. Haben Sie schon mal mit einer Blitzkarriere à la Macron oder Kurz geliebäugelt?

Nein.