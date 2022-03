Kommandeur General Marcel Valentin (l) und der ehemalige Kommandeur der deutschen KFOR-Truppen im Kosovo, General Alois Bach, begrüßen am 12. Juni 2002 deutsche Soldaten in Prizren während der Zeremonie zum Kommandowechsel der Multinationalen Brigade Süd (MNB-S) der KFOR.

Weißenfels/MZ - Für Erheiterung sorgte der Brigadegeneral der Panzergrenadierbrigade 38, Alois Bach, am Mai 2001 im Kulturhaus der Kreisstadt. "Ehe hier Gerüchte aufkommen, das blaue Auge ist nicht von meiner Frau oder Sekretärin, sondern wir haben nur Sport getrieben."

Bach hatte sich beim Fußball spielen eine Platzwunde zugezogen und musste genäht werden. Danach wurde es ernst. Auf dem Programm stand der Vortrag "Russland - ein Jahr unter Putins Führung. Auf dem Weg zur Demokratie oder Diktatur?" Referent war Dietmar Schumann, stellvertretender Leiter des ZDF-Studios in Moskau. Geboren wurde Schumann in Wengelsdorf und er absolvierte sein Abitur am Goethe-Gymnasium in Weißenfels.

Nach seiner journalistischen Ausbildung beim Deutschen Fernsehfunk sammelte er über 20 Jahre lang Erfahrungen als Auslandskorrespondent in Moskau und Budapest. Außerdem arbeitete Schumann acht Jahre für die Sendung Kennzeichen D. Russland sei unter Wladimir Putin nicht entscheidend vorangekommen.

Zehn Jahre nach dem Ende der Sowjetunion hätten viele Leute ihre Jobs verloren, Drogenabhängige und Obdachlose kennzeichneten teilweise die Großstädte. Wohin Putin steuert, sei nicht eindeutig. Unter der Periode von Boris Jelzin seien die Pfründe des Landes unter Freunden sowie Verwandten aufgeteilt worden und der Weg für Putin geebnet worden. Niemand sei jedoch unter dem neuen Präsidenten wegen seiner Machenschaften angeklagt und zur Rechenschaft gezogen worden. "Im Inneren zerrüttet und im Ausland hoch verschuldet. Der Jelzin-Clan hat Putin auf den Thron gehoben", umriss Schumann die Situation des Landes.

Putin sei im Krieg gegen Tschetschenien als erfolgreicher Kriegsherr dargestellt worden. "Für mich ist Putin ein Kriegsverbrecher. Und dieser Putin feiert mit Kanzler Schröder Weihnachten. Ihm in Gesprächen Demokratie beizubringen, halte ich für unmöglich", meinte Schumann.

Der Russe habe außer Gewalt kein anderes Rezept für sein Land. "Der Staat ist nach seinem Verständnis er selbst. Er duldet keinen Widerspruch. Ihm geht es um die Sicherung seiner eigenen Macht", sagte Schumann. Der Untergang der Kursk sei eine Katastrophe für Putin gewesen. Für die Bevölkerung sei nicht viel erreicht worden. "Tausende verrecken und Zehntausende sterben in unbeheizten Quartieren", klagte Schumann an.

Es werde im Land zu wenig produziert. Das Interesse ausländischer Investoren sei vorhanden, aber auf Grund der unsicheren Lage winken die Unternehmen ab. "Russlands Demokratie scheint - folgt man den Analysen von Kennern - kaum mehr als eine Staffage zu sein, zumindest aber entspricht sie nicht westlichen Vorstellungen", betonte Bach in seiner Eröffnungsrede.