Rückkehr von Gaza-Zivilisten in den Norden des Küstenstreifens erst erlauben, wenn eine junge israelische Zivilistin freigelassen wurde.

Gaza/Tel Aviv/Doha - Eine israelische Geisel im Gazastreifen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wird nach Angaben des Vermittlerstaats Katar und Israels in dieser Woche freikommen. Die islamistische Hamas werde die Zivilistin und zwei weitere Geiseln bis Freitag freilassen, gab ein Sprecher des Außenministeriums in Doha in der Nacht auf der Plattform X bekannt. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bestätigte eine Einigung mit der Hamas. Demnach sollen die Drei am Donnerstag freikommen.

Die israelisch-deutsche Zivilistin war bei dem Überfall der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden und befindet sich nach palästinensischen Angaben in der Gewalt der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ). Sie sei am Leben, über die Bedingungen ihrer Freilassung werde mit Hilfe von Vermittlern mit Israel verhandelt, hatte der stellvertretende PIJ-Generalsekretär, Mohammed Hindi, zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Im Gegenzug sollten 30 Palästinenser aus israelischer Haft freikommen. Drei weitere Geiseln sollen den Angaben Katars und Israels zufolge am Samstag freigelassen werden. Israel erhielt nach eigenen Angaben von der Hamas außerdem wie gefordert ein Dokument mit Auskünften darüber, welche der verbleibenden israelischen Geiseln, die in der ersten Phase der Waffenruhe-Vereinbarung freigelassen werden sollen, noch am Leben sind. Das Abkommen sieht vor, dass in der ersten Phase innerhalb von sechs Wochen 33 Geiseln im Austausch für 1.904 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Alle anderen Geiseln sollen später freikommen. Bisher wurden sieben freigelassen.

Israel wirft Hamas Verstoß gegen Abkommen vor

Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass zuerst Zivilisten freigelassen werden sollten. Stattdessen ließ die Hamas am Samstag aber vier junge Soldatinnen frei. Im Gegenzug entließ Israel etwa 200 Palästinenser aus der Haft. Dass die israelisch-deutsche Zivilistin am Samstag nicht freikam, wertete Israel als Verletzung der Vereinbarung mit der Hamas. Deshalb blockierte Israels Armee zunächst die Rückkehr vertriebener palästinensischer Zivilisten aus dem Süden in den Norden des abgeriegelten Küstenstreifens.

Nach der nun erfolgten Einigung teilten Katar und Netanjahus Büro mit, dass Israel die Rückkehr der Vertriebenen in den Norden Gazas ab dem heutigen Morgen erlauben werde. Israel werde keine Verletzung des Abkommens dulden, bekräftigte Netanjahu.

Auf der Südseite des vom israelischen Militär angelegten Netzarim-Korridors, der den Gazastreifen von West nach Ost in zwei Teile teilt, stauten sich Berichten zufolge Tausende Menschen, die zurück in ihre Heimat im Norden des Palästinensergebiets wollten. Durch Schüsse israelischer Soldaten seien zwei Menschen getötet und 15 verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen in Gaza. Die Angaben ließen nicht unabhängig prüfen.