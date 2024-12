Vor dem Ansturm syrischer Rebellen weichen Regierungstruppen auch im Süden des Landes an der Grenze zu Israel zurück. Israel verstärkt deshalb erneut seine Truppen auf den Golanhöhen.

Israel schickt mehr Soldaten an Grenze zu Syrien

Die israelische Armee hat zum zweiten Mal binnen 24 Stunden Truppenverstärkungen auf den Golanhöhen an der faktischen Grenze zu Syrien angekündigt.

Tel Aviv/Damaskus - Die israelische Armee (IDF) verstärkt angesichts des Vormarsches syrischer Rebellen auch in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Israel seine Truppen auf den Golanhöhen. „Entsprechend der Lagebeurteilung beruft die IDF zusätzliche Kräfte für Verteidigungsaufgaben in der Region der Golanhöhen an der israelisch-syrischen Grenze ein“, teilte die Armee auf Telegram mit. Angaben zum Umfang der Verstärkungen machte die Armee auch auf Anfrage hin zunächst nicht. Es war bereits die zweite Ankündigung dieser Art binnen 24 Stunden.

Israel reagierte damit auf den Rückzug des syrischen Militärs aus Daraa und Suweida im Südwesten Syriens. Die syrische Staatsagentur Sana berichtete unter Berufung auf das Militär, die Regierungstruppen positionierten sich neu, nachdem „terroristische Elemente“ Kontrollpunkte der Armee angegriffen hätten. Die beiden Städte liegen nur wenige Kilometer östlich der Golanhöhen, die Israel im Sechstagekrieg 1967 erobert und 1981 annektiert hat. International wird dies von vielen Staaten nicht anerkannt.