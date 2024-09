Jüngst spitzte sich die Lage am umkämpften ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja zu. Jetzt möchte IAEA-Chef Grossi sich vor Ort einen Eindruck verschaffen.

IAEA-Chef ist besorgt um die Sicherheit am Kernkraftwerk Saporischschja (Archivbild)

Wien - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, reist am Dienstag erneut nach Kiew. Er werde auch das Atomkraftwerk Saporischschja besuchen, kündigte die IAEA in Wien an.

Das Atomkraftwerk, das Russland im Zuge seiner vor fast zweieinhalb Jahren begonnenen Invasion besetzt hält, ist immer wieder Ziel von Angriffen und Sabotageakten. Moskau und Kiew geben sich dafür gegenseitig die Schuld.

Mitte August hatten Kontrolleure berichtet, dass sich die Lage zugespitzt habe. In unmittelbarer Nähe der Sicherheitszone habe es eine Explosion gegeben, die nach Einschätzung von IAEA-Experten vor Ort von einer Drohne mit Sprengladung verursacht wurde, teilte die IAEA mit.