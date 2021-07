Heinz-Christian Strache: Der Fall muss alle Europäer aufrütteln

Einem Drehbuchautor hätte man ein solches Skript zurückgegeben: zu abgeschmackt, zu viel düsteres Klischee.

Da rekelt sich ein österreichischer Rechtspopulist auf dem Liegestuhl in einer Luxusvilla auf Ibiza und malt, zwischen Zigaretten und Wodka-Red-Bull, einer vermeintlichen russischen Milliardärsnichte alles Mögliche aus: Wie die reiche Dame verdeckt der FPÖ beim anstehenden Wahlkampf finanziell helfen kann. Wie sie dann später an Staatsaufträge für ihre Unternehmen kommt. Und wie schön es doch wäre, wenn sie auch eine einflussreiche österreichische Zeitung kontrollieren würde, alles im Sinne der FPÖ.

Es ist ein Ausverkauf des Rechtsstaats, den Heinz-Christian Strache hier angeboten hat. Bindung der Staatsgewalt ans Recht? Kann weg. Freie, kritische Medien? Waren immer schon ärgerlich, Schluss damit.

Strache spricht von „politischem Attentat“

Strache nennt jetzt die Videoaufzeichnung „ein gezieltes politisches Attentat“. Er und seine Freunde sollten aufhören mit diesem jämmerlichen Selbstmitleid. Ja, es gab einen Anschlag auf die Demokratie – aber der lag darin, dass ein Mann mit einem so monströsen Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit wie Strache überhaupt Vizekanzler werden konnte in Österreich.

Es gibt ein ebenso schlichtes wie verlässliches Gegenmittel gegen Peinlichkeiten aller Art. Es hätte Strache auch die Erpressbarkeit durch jene erspart, die seit dem Jahr 2017 über das Videomaterial verfügten. Dieses Gegenmittel heißt Integrität. Es ist eigentlich ganz einfach: Wer die Rechtsordnung, die für alle verbindlich ist, auch für sich selbst gelten lässt, kommt niemals in Verlegenheit.

Der Fall Strache muss jetzt nicht nur die Österreicher, er muss alle Europäer aufrütteln. Allerorten treten Rechtspopulisten breitbeinig auf die Bühne und reden von „Law and Order“. Wenn es aber um eigene Angelegenheiten geht oder die ihrer Partei, wollen sie rechts sein jenseits des Rechts.

Ein Beispiel ist die Wahlkampffinanzierung der AfD. In Spendenaffären verwickelt sind derzeit unter anderem ihr Spitzenkandidat für die Europawahl, Jörg Meuthen, die Nummer zwei auf der Liste, Guido Reil, sowie die Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel. Wollte die AfD eine Rechtsstaatspartei sein, könnte sie all diese Herrschaften zum Rücktritt drängen und durch andere Kandidaten ersetzen. Doch das tut sie nicht. Denn der AfD ist, wie der FPÖ, der Rechtsstaat gar nicht so wichtig.

Auch der Strache-Skandal macht der AfD nichts aus. Hier greift erneut die Vogelschiss-Logik Alexander Gaulands. Wer die Schrecken der Nazizeit relativiert, den muss ein österreichischer Vizekanzler, der vom Liegestuhl aus das rechtsstaatliche Inventar Österreichs zerschmettert, erst recht nicht bekümmern. Alles halb so wild.

Viele glauben, die EU sei in Gefahr, wenn die Rechtspopulisten stärker werden. Das stimmt, ist aber untertrieben. In Gefahr ist in Wahrheit immer auch die Demokratie in jedem einzelnen Nationalstaat.