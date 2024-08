Ihre Rede auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago wurde mit Spannung erwartet. Kamala Harris gibt auch ein Versprechen zur Nato und der Ukraine ab.

Chicago - Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich klar zur Nato bekannt und auch versprochen, der von Russland angegriffenen Ukraine weiter beizustehen. „Ich werde fest an der Seite der Ukraine und unserer Nato-Verbündeten stehen“, sagte sie in ihrer mit Spannung erwarteten Rede zum Abschluss des viertägigen Parteitags der Demokraten in Chicago.

Ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump hingegen habe damit gedroht, die Nato im Stich zu lassen, sagte Harris. Auch habe er den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu ermutigt, in Europa einzumarschieren. Harris und die Demokraten wollen bei der Wahl am 5. November einen Wiedereinzug Trumps ins Weiße Haus verhindern.