Harris gibt ihr TV-Interview am Rande eines Wahlkampfevents in Georgia.

Washington/Savannnah - Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris betont in ihrem ersten TV-Interview seit ihrer Nominierung ihre politische Standhaftigkeit. „Ich denke, der wichtigste und bedeutendste Aspekt meiner politischen Perspektive und meiner Entscheidungen ist, dass sich meine Werte nicht geändert haben“, sagte Harris auf die Frage der CNN-Journalistin Dana Bash, ob sich Wählerinnen und Wähler auf ihr Wort im Wahlkampf verlassen könnten, obwohl sich ihre politischen Positionen in der Vergangenheit verändert hätten.

Der US-Sender veröffentlichte den Ausschnitt vorab kurz nach der Aufzeichnung des Interviews in Savannah im Bundesstaat Georgia. Das gesamte Interview wird am Donnerstagabend (Ortszeit/ deutsche Nacht zu Freitag 3.00 Uhr MESZ) ausgestrahlt. Harris sprach weiter über Klimapolitik und die Sicherung der US-Südgrenze zu Mexiko.

Das Wahlkampfteam des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump reagierte umgehend und teilte mit, dass Harris bestätigt habe, dass sie immer noch eine „radikale Linke“ sei. Trump hatte zuletzt wiederkehrend kritisiert, dass seine Kontrahentin in ihrer neuen Rolle bislang noch kein Interview gegeben habe, ebenso wenig wie eine Pressekonferenz. Tatsächlich trat die neue Frontfrau der Demokraten im Wahlkampf in den vergangenen Wochen ausschließlich in geschütztem Raum aus choreografierten und inszenierten Wahlkampfauftritten in Erscheinung.