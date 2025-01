Gerichtsmediziner: 15 Todesopfer in New Orleans

Der mutmaßliche Anschlag im beliebten Ausgehviertel French Quarter in New Orleans erschüttert die USA.

New Orleans - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in New Orleans ist die Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen. Das berichten mehrere US-Medien unter Verweis auf eine Mitteilung des Gerichtsmediziners der Stadt, Dwight McKenna.