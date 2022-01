Festnahme in Hannover hat islamistischen Hintergrund

Die Polizei in Niedersachsen hat am Wochenende einen Zug wegen Sprengstoffverdachts gestoppt und einen 17-Jährigen festgenommen. Nun wird mehr über den Verdächtigen bekannt.

Düsseldorf/Wunstorf/Köln - Der in Hannover festgenommene 17-Jährige aus dem Raum Köln wird verdächtigt, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben.

Ihm werde vorgeworfen, dass er sich entsprechend habe ausbilden lassen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Montag mit. Gegen den Jugendlichen wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Der Tatverdächtige war vorläufig festgenommen worden.

Wegen eines Sprengstoffverdachts hatte die Bundespolizei einen Zug in Wunstorf bei Hannover mit Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht. Der Verdacht bestätigte sich nicht, rund 100 Fahrgäste mussten am Samstagabend allerdings gut eine Stunde am Bahnhof ausharren. Für den Zug und die Reisenden habe keine Gefahr bestanden, sagte ein Behördensprecher am Montag.