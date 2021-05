Fachkräftemangel: Zehntausende offene Stellen in deutschen Klinken

Berlin - Deutschlands Krankenhäuser suchen händeringend Fachkräfte. Allein in der Pflege gebe es derzeit 15 000 offene Stellen, die wegen des Fachkräftemangels nicht besetzt werden könnten, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Deutschlands Krankenhäuser suchen händeringend Fachkräfte. Allein in der Pflege gebe es derzeit 15 000 offene Stellen, die wegen des Fachkräftemangels nicht besetzt werden könnten, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



Auch bei Ärzten wird es knapp

„Bei Ärzten sieht es nicht besser aus.“ Alleine der Anstieg der Anzahl ausländischer Ärzte mache deutlich, dass Fachkräfte aus dem Ausland benötigt würden. Laut Statistik der Bundesärztekammer stieg die Zahl der in Deutschland gemeldeten ausländischen Ärztinnen und Ärzte 2018 um rund 3500 auf fast 55 000.



Baum sagte, man dürfe nicht vergessen, dass Kliniken auch bei IT-Fachleuten und Handwerkern im Wettbewerb mit allen anderen Bereichen der Wirtschaft stünden. „Der Fachkräftemangel hat Auswirkungen in der Fläche, aber selbstverständlich auch in Großstädten.“ Probleme auf dem Wohnungsmarkt gestalteten die Fachkräftegewinnung in manchen Bereichen zusätzlich schwierig. (dpa)