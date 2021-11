Entscheidendes Plenum auf Weltklimagipfel verschoben

Der Weltklimagipfel ist in der Verlängerung. Streitpunkte sind vor allem weitere Klimahilfen für arme Staaten und die Forderung nach einem Kohleausstieg.

Glasgow - Der britische Präsident des Weltklimagipfels, Alok Sharma, hat das wohl entscheidende Plenum der rund 200 Staaten wegen erhitzter Diskussionen erneut verschoben.

Es sei notwendig, den Staaten „noch ein bisschen mehr Zeit zu geben“, sagte Sharma am Samstagnachmittag im schottischen Glasgow. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Beginn der vermutlich letzten Sitzung bereits abermals um mehrere Stunden verzögert. Ursprünglich hätte der Gipfel schon am Freitag zu Ende gehen sollen.

Den US-Sondergesandten fürs Klima, John Kerry, sah man am Samstag auf der Konferenz intensiv mit Vertretern anderer Staaten diskutieren. Mehrfach bildeten sich Pulks aus Dutzenden Delegierten, die aufgeregt miteinander im Gespräch waren. Die Weltklimakonferenz hatte zu diesem Zeitpunkt bereits rund 20 Stunden überzogen. Sharma setzte die neue Sitzung für 15.30 Uhr (MEZ) an. Der Brite machte klar, dass er eine weitere Verlängerung in die Nacht unbedingt vermeiden wollte.

„Dies wird heute zu Ende gehen“, sagte Sharma. Noch am Nachmittag solle über den Abschlusstext abgestimmt werden. Er rechne mit einem Ergebnis, das nicht jeden in allen Punkten glücklich machen werden, aber „die Dinge voranbringe“.

Im neuesten Entwurf für die Erklärung, der am Morgen veröffentlicht wurde, findet sich erstmals seit 25 Jahren die Forderung, weltweit aus der Kohle auszusteigen und zumindest „ineffiziente“ Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Dagegen gab es Widerstand mehrerer Staaten. Zuletzt hatten zudem arme Staaten, die stark unter der Klimakrise leiden, auf zusätzliche Finanzhilfe reicher Industrieländer gepocht - was diese aber nicht verbindlich zusagen wollen.

Erstmals wird die jahrelange Forderung armer Staaten aufgegriffen, einen Geldtopf für Hilfen bei Schäden und Verlusten einzurichten. Gemeint sind etwa Zerstörungen oder erzwungene Umsiedlungen nach Dürren, Sturmfluten oder Wirbelstürmen, die infolge der Erderhitzung zunehmen. Die Staaten werden aufgefordert, dafür Geld einzuzahlen. Konkrete Summen dafür werden auch im neuen Entwurf nicht genannt. Fraglich ist, ob sich die vielen armen Staaten damit zufrieden geben, deren Bevölkerung schon jetzt massiv unter der Klimakrise leidet.

Dialogprozess nur „Nebelkerze“

Der Klimaexperte der Organisation Oxfam, Jan Kowalzig, kritisierte, dass weiter nur technische Unterstützung nach Schadensereignissen bereitstehen soll, aber nicht der komplette Schaden beglichen werde. Zu einem neu angekündigten mehrjährigen Dialogprozess über Reparationszahlungen sagte er der dpa: „Das halte ich nicht mal für einen Schritt nach vorne, sondern für eine Nebelkerze.“

Greenpeace-Chef Kaiser sagte, mit der Konferenz sei man trotz der Verlängerung um einen Tag „noch nicht durch“. Etliche Länder müssten jetzt ihre roten Linien überschreiten. „Jetzt ist die Stunde der Politik.“ Er kritisierte die geplanten Regelungen zum sogenannten Artikel 6, der die Anrechnung von Klimaschutzmaßnahmen in Drittstaaten ermöglicht. Kritiker vermuten, dass sich Staaten Leistungen doppelt anrechnen.