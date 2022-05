Der Wellenbrecher von der Waterkant

Marc Rath prophezeit Daniel Günther nach dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein eine Karriere in Berlin.

Daniel Wer?, hat sich vor fünf Jahren wohl so manch einer gefragt, als der strohblonde Schlacks im hohen Norden ein Jamaika-Bündnis schmiedete. Christdemokrat Daniel Günther hat in Kiel nicht nur weitgehend geräuschlos regiert und es so geschafft, die Koalition mit Grünen und FDP ohne zu kentern über die Legislaturperiode zu bringen - eine Premiere für ein Bundesland.