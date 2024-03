Was verdienen eigentlich Politiker? Die Frage beschäftigt vermutlich viele Menschen in Deutschland. Grünen-Chefin Ricarda Lang hat ihre Einkünfte nun offengelegt.

Berlin. - Ricarda Lang ist seit Februar 2022 Bundesvorsitzende der Grünen. Nun veröffentlichte die Politikerin auf ihrer Webseite ihre Einkünfte im Rahmen ihrer Tätigkeit als Abgeordnete des Deutschen Bundestages.

Was verdient Ricarda Lang?

Laut eigenen Angaben beträgt Langs Abgeordnetenentschädigung (Diät) seit Juli 2023 10.591,70 Euro (brutto). Dieser Betrag werde voll versteuert, zudem gäbe es keine zusätzlichen Leistungen wie ein 13. Gehalt, Weihnachts- oder Urlaubsgeld

Zudem stehen Lang demnach Aufwendungen in pauschaler Höhe von monatlich 4.725,48 Euro zu, um die Kosten des Mandats abzudecken. Das seien beispielsweise Miete, Einrichtung und Betrieb des Wahlkreisbüros, Portokosten, Tagungsgebühren, Hotel- und andere Kosten bei auswärtigen Terminen und Kongressen.

Auch erhalte sie aufgrund ihres Mandats "Geld- und Sachleistungen". Dazu zählt beispielsweise ein eingerichtetes Büro im Bundestag in Berlin.

Verdienste Ricarda Lang Zusätzliche Leistungen Diät 10.591,70 Euro (brutto) Kostenpauschale 4.725,48 Geld- und Sachleistungen (nicht beziffert) jährlich max. 12.000 Euro Bahncard 1. Klasse

Grünen-Chefin Ricarda Lang: Einkünfte aus Diät und Kostenpauschale

Außerdem steht ihr laut eigenen Angaben ein jährlicher Betrag von maximal 12.000 Euro zu. Von diesem Geld zahle sie "vor allem Büromaterial, Geräte wie Laptops mit Zubehör, Schreibgeräte, Briefpapier, die IT-Ausstattung meines Wahlkreisbüros, Mobiltelefone sowie Mobilfunk- und Festnetzverträge."

Die Gehälter für die Mitarbeiter Ricarda Langs, monatlich 23.205 Euro, zählten nicht zu den Einkünften der Grünen-Chefin, da sie direkt an die Beschäftigten überwiesen würden. Neben ihrer Abgeordnetenentschädigung und der Kostenpauschale habe sie keine weiteren Einkünfte.

Als Mitglied des Bundestages bekomme sie zudem eine Bahncard der 1. Klasse.

Was hat Ricarda Lang gelernt?

Nach dem Abitur am Hölderlin-Gymnasium Nürtingen begann Ricarda Lang 2012 ein Studium der Rechtswissenschaften, anfangs an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, danach dann an der Humboldt-Universität Berlin. Das Studium brach sie 2019 ohne Abschluss ab.