CDU und Grüne in NRW zu erstem Gespräch zusammengekommen

Die Spitzen von CDU und Grünen in NRW haben sich in Düsseldorf getroffen. Ihren Angaben zufolge haben sie die aktuelle politische Lage besprochen.

Düsseldorf - Drei Tage nach der nordrhein-westfälischen Landtagswahl sind die Spitzen von CDU und Grünen am Mittwoch in Düsseldorf zu einem ersten Gespräch zusammengekommen. An dem Treffen nahmen Ministerpräsident Hendrik Wüst und Grünen-Landeschefin Mona Neubaur mit je vier Spitzenvertreterinnen und -vertretern ihrer Parteien teil.

Die beiden Gruppen begrüßten sich vor dem Gebäude des Westdeutschen Handwerkskammertags mit dem Faust-Gruß. Thema des Gesprächs sollte nach Angaben beider Seiten zunächst eine Bewertung der aktuellen politischen Lage in Nordrhein-Westfalen sein.

Protest von Pflegekräften

Vor dem Gebäude protestierten rund 20 Pflegekräfte des Uniklinikums Düsseldorf gegen Überlastung und Personalmangel. Auch zwei Klimaschützer hatten sich mit Plakaten von Braunkohlebaggern aufgestellt und protestierten gegen die mögliche Bildung einer schwarz-grünen Koalition.

Die CDU hatte die Landtagswahl am Sonntag mit 35,7 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Die Grünen konnten ihr Ergebnis gegenüber der Wahl 2017 fast verdreifachen und wurden mit 18,2 Prozent drittstärkste Kraft. Neubaur hatte betont, dass die Grünen zwar zuerst mit dem Wahlsieger CDU reden würden, aber auch für Gespräche mit der SPD bereitstünden.